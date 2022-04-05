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- Denizli'deki kadın yangın çıkan evinde can verdi
Denizli'deki kadın yangın çıkan evinde can verdi
87 yaşındaki Ayşe Uysal, tek başına yaşadığı evinde elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybetti.
- DHA
- 05.04.2022 - 16:35
- Güncelleme : 05.04.2022 - 16:55
Denizli'nin Buldan ilçesinde Sarımahmutlu Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir müstakil evde yangın çıktı.
Yangın, evin ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüdü. Yalnız yaşadığı öğrenilen 87 yaşındaki Ayşe Uysal'ın evindeki yangının elektrik kontağından çıktığı düşünüldü.
1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevleri 1 saatlik çalışmayla söndürdü.
YAŞLI KADININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Eve giren ekipler, yalnız yaşayan Uysal'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Ayşe Uysal'ın cenazesi, otopsi için Buldan Devlet Hastanesi’nin morguna gönderildi.
Jandarma ise yangınla ilgili soruşturma başlattı.