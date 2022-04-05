Petrol
108.25
0.67%
Euro
16.11
-0.01%
Dolar
14.72
0.30%
Altın
915.24
0.29%
Borsa
2325
0.60%
Bitcoin
679.240
-0.29%
BTXN Coin
32.32
-8.15%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Denizli'deki kadın yangın çıkan evinde can verdi

    87 yaşındaki Ayşe Uysal, tek başına yaşadığı evinde elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 05.04.2022 - 16:35
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 16:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli'deki kadın yangın çıkan evinde can verdi

    Denizli'nin Buldan ilçesinde Sarımahmutlu Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir müstakil evde yangın çıktı.

    Yangın, evin ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüdü. Yalnız yaşadığı öğrenilen 87 yaşındaki Ayşe Uysal'ın evindeki yangının elektrik kontağından çıktığı düşünüldü.

    1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

    Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevleri 1 saatlik çalışmayla söndürdü.

    YAŞLI KADININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU

    Eve giren ekipler, yalnız yaşayan Uysal'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Ayşe Uysal'ın cenazesi, otopsi için Buldan Devlet Hastanesi’nin morguna gönderildi.

    Jandarma ise yangınla ilgili soruşturma başlattı.

    Denizli deki kadın yangın çıkan evinde can verdi #1

    Denizli deki kadın yangın çıkan evinde can verdi #2


    İlginizi Çekebilir

    Dereye düşen küçük Eymen kurtarılamadı
    3. Sayfa

    Dereye düşen küçük Eymen kurtarılamadı

    Ukrayna'nın Mikolayiv kentindeki hastane bombalandı
    Dünya

    Ukrayna'nın Mikolayiv kentindeki hastane bombalandı

    Berfu Yenenler Ramazan paylaşımına gelen eleştirilere cevap verdi
    Magazin

    Berfu Yenenler Ramazan paylaşımına gelen eleştirilere cevap verdi

    Görüş Bildir