Denizli'deki kafede dehşet anları: Husumetlisini vurdu Merkezefendi ilçesinde kafede arkadaşlarıyla oturduğu esnada husumetlisinin bıçaklı saldırısına uğrayan genç, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dehşet dolu dakikalar yaşandı.

Edinilen bilgilere göre M.Ö., U.A.’nın bir kafede oturduğunu fark ederek yanına gitti.

Yanında bulunan bıçakla bir anda U.A.’ya saldıran M.Ö., ardından olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, U.A.’ya olay yerinde ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla hastaneye sevk etti.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından kimliği ve eşkali tespit edilen M.Ö.’yü yakalamak için çalışma başlatıldı.

Aralarında geçmişe dayalı husumet çıktı

Elinden yaralanan ve hastaneye götürülen U.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, iki şahsın da 18 yaşından küçük oldukları belirtilirken M.Ö. ile U.A.’nın aralarında öncesine dayanan husumet olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)