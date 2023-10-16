Denizli'deki kazada 2 kişi can verdi Sarayköy ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin içerisindeki 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

DHA

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.

Kelleci Mahallesi istikametine giderken Hüdai Cesur'un kontrolünü yitirdiği 20 AHY 730 plakalı otomobil, şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1'i olay yerinde, diğeri hastanede can verdi

Sağlık ekipleri, otomobildeki Onur Kiriş'in hayatını kaybettiğini belirlendi.

Araçta sıkışan sürücü Cesur ile Ali Nazlı, Mehmet Dambasan ve Ümit Keklik, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Denizli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Ümit Keklik de kurtarılamadı.

Yapılan incelemenin ardından Onur Kiriş'in cenazesi, otopsi için Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)