Denizli'deki kız meselesinde, en yakın arkadaşı ölümüne neden oldu

Denizli'deki kız meselesinde, en yakın arkadaşı ölümüne neden oldu

Husumetli grubun tartışması sonucu, karşı tarafın vurarak öldürdüğü düşünülen Hüseyin Niyaz cinayetinde bir detay ortaya çıktı. Niyaz'ı olay yerinde bulunan en yakın öldürdü.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Selçukbey Mahallesi’nde bulunan Kazım Arslan Parkı’nda dehşet anlar yaşandı.

Aralarında kız meselesi nedeniyle husumet olan T.O. ile 23 yaşındaki Hüseyin Niyaz, Niyaz’ın en yakın arkadaşları olan iki kardeş H.C. ve U.C. parkta buluştu.

Çıkan tartışmada vurulan Niyaz’ın hayatını kaybetmesinin ardından olay yerinde bulunan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Cinayetin farklı bir boyutu ortaya çıktı

Yapılan soruşturma çerçevesinde ilk başta husumetlisi T.O. tarafından öldürüldüğü değerlendirilen Niyaz cinayeti farklı boyutlara ulaştı.

Çıkan tartışmada omzundan yaralanan T.O.’nun olayı kendisinin yapmadığını söylemesi üzerine gözler kardeşlerin üzerine çevrildi.

En yakın arkadaşının vurduğu öğrenildi

Ekiplerin aldığı sorgular çerçevesinde çıkan arbedede U.C.’nin elinde bulunan silahın ateşlenmesi sonucu T.O.’yu omzundan, Niyaz’ı ise karın tarafından 2 kurşunla yanlışlıkla vurduğu ortaya çıktı.

Çocukluk arkadaşının katili olan genç tutuklandı İşlemlerin ardından T.O. ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

Katil cezaevinde

Olayı gerçekleştiren ve kavgada yanında olduğu en yakın arkadaşını yanlışlıkla öldüren U.C., işlemleri sonrası çıkarıldığı adli makamlarca geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kardeş H.C. ise 4 gün sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.