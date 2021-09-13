Denizli'deki orman yangınında yaralanan ormancı 43 gün sonra taburcu edildi

Çıkan orman yangınına müdahale etmek isterken ağır yaralanan orman muhafaza müdürü, 6 ameliyat geçirmesinin ardından sağlığına kavuştu.

Denizli'nin Buldan ilçesinde 2 Ağustos’ta çıkan orman yangını, 12 saatte güçlükle kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangın söndürme çalışmalarında görev alan 30 yıllık orman muhafaza memuru, evli ve 2 çocuk babası Yaşar Kozakbaş, etrafını saran alevlerin arasında kalıp yaralandı.

Vücudunda yüzde 40 oranında ve 3'üncü derece yanıklar olduğu tespit edilen Kozakbaş, vücudundaki ciddi yanıklar nedeniyle Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edilip, yanık tedavi merkezine alındı.

"43 GÜNDE TEDAVİMİ SAĞLADILAR"

Bugün taburcu edilen Yaşar Kozakbaş, eski sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Şu anda çok iyiyim. İnşallah sonrası da çok iyi olacak. Daha sonra bir fizik tedavi sürecimiz olacak. Buradaki doktorlar sayesinde çok iyiyim. 43 günde tedavimi sağladılar. Çok zor bir dönem atlattık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi.

"ŞU ANDA TAMAMEN YÜRÜYEBİLİR DURUMDA"

Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi sorumlusu Doktor Bülent Çağlar Bilgin de Kozakbaş’ın tedavi sürecini anlattı: “3 Ağustos’tan beri Yaşar Bey'in 43’ncü günü. Yaklaşık 30 günden fazla yoğun bakımda, 6 tane büyük ameliyata girdi. Günde 2 defa pansuman yapıldı. Fizik tedavi uygulandı. Genel durumu kötüyken, şu anda tamamen yürüyebilir halde taburcu edeceğiz.





"ŞİMDİ DURUMU ÇOK İYİ"

Hastamızı bu şekilde sağlıklı gördüğümüz için biz de çok mutluyuz. Orman yangınlarında görevi başındayken yaralanmıştı. Bu bize ekstra bir çalışma azmi oldu. Şimdi durumu çok iyi.” diye konuştu.

DENİZLİ'YE DÖNDÜ

Eskişehir Şehir Hastanesi’nden yanındaki ailesiyle ayrılan Yaşar Kozakbaş, memleketi Denizli’ye döndü.









