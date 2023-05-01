Denizli'deki silahlı kavgada 1 kişi can verdi, 6 kişi yaralandı Çivril ilçesindeki alkollü mekanda kavga eden gruplar bir süre sonra silahlı saldırıya geçti. Bu esnada yaralanan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 6 kişi de hastaneye kaldırıldı.

İHA Denizli'nin Çivril ilçesinde dehşet dolu anlar yaşandı. Gürpınar Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir eğlence mekanında meydana gelen olayda, alkollü mekanda bulan iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı Yaşanan arbede sırasında mekana geldiği aracına binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalışan Mestan Çulhaoğlu (23), vücudunun değişik bölgelerine isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Silahlı kavgada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan bazılarının hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.