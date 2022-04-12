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    Denizli'deki tedarikçi, farbika ortağına asitle saldırdı

    Fabrika ortağı ile borç tartışması yaşayan iplik tedarikçisi, ipliklerini getirdiği fabrikanın ortağının yüzüne asit attı. Ortak gözünün yüzde 90'ını kaybetti.
    • DHA
    • 12.04.2022 - 17:33
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 17:39
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    Denizli'deki tedarikçi, farbika ortağına asitle saldırdı

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında fabrikanın ortaklarından Muzaffer Kaydı ile iplik tedariki yaptığı öğrenilen Halil Pesin arasında borç kavgası çıktı.

    Dün saat 13.00 sıralarında başlayan tartışmanın ardından Pesin, yanında getirdiği asidi Kaydı'nın yüzüne fırlattı.

    Yüzü yanan Kaydı'nın çığlıklarına koşan personelin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri adrese geldi.

    Sol gözünde yüzde 90 görme kaybı var

    Asit nedeniyle yüzünde ağır yanıklar oluşan Muzaffer Kaydı, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaydı'nın daha sonra kendi isteğiyle bu hastaneden ayrılıp, Ankara'da özel hastaneye gittiği ve sol gözüyle görme yetisini yüzde 90 kaybettiği belirtildi.

    "Dolandırdı, paramı vermedi"

    Saldırıdan sonra kaçan Halil Pesin ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Pesin'in de eli ve yüzünde, sıçrayan asit nedeniyle küçük yanıklar olduğu öğrenildi. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Pesin, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Halil Pesin, adliyeye girişinde, görüntü almaya çalışan gazetecilerin neden asit attığını sorması üzerine, "Beni dolandırdı, paramı vermedi. Bir türlü anlaşamadık." dedi.

    Denizli deki tedarikçi, farbika ortağına asitle saldırdı #1

    Denizli deki tedarikçi, farbika ortağına asitle saldırdı #2

    Denizli deki tedarikçi, farbika ortağına asitle saldırdı #3

    Denizli deki tedarikçi, farbika ortağına asitle saldırdı #4


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