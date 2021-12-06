Denizli'deki tefeciler, 635 bin liralık mağdur senediyle yakalandı

Tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin üzerinde, 5 mağdur adına düzenlemiş 635 bin TL’lik senet ele geçirildi.

Denizli’de güvenlik güçleri, ‘Tefecilik’ yapmak suretiyle haksız kazanç elde edenlere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, vatandaşları mağdur eden şüpheli ve organizasyonların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, şahısları takibe aldı.

TEFECİLERE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Faiz karşılığı borç para vererek veya taksitle araba satıyormuş gibi sattıkları araçların devrini aracı alan kişilere devretmeyerek, araç satışları ile ilgili düzenlenen senetleri aracın borcunun bitmesine rağmen şahıslara vermeyerek icra takibi başlatmak suretiyle tefecilik yaptıkları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İl genelinde belirlenen 7 ayrı adrese yapılan şafak operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı.

635 BİN LİRALIK SENETLE YAKALANDILAR

Şüphelilerin iş yerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 5 mağdur vatandaş adına düzenlemiş toplam 635 bin TL meblağlı senet, 1 adet üçüncü şahıslar adına düzenlenmiş para alışverişini gösteren doküman, 1 adet ruhsatsız tabanca, 19 adet fişek, 1 adet tabanca malzemesi ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında “Tefecilik” suçundan adli makamlarca işlem yapıldı.



