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    Deprem anında ortaya çıkan ışık Zonguldak'ta kaydedildi

    Alaplı ilçesini de etkileyen deprem anında, bir evin bahçesindeki kameraya ışık yansıdı.
    • 23.11.2022 - 17:09
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 17:37
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    Deprem anında ortaya çıkan ışık Zonguldak'ta kaydedildi

    Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de başlayan 5.9 büyüklüğündeki deprem, Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde de hissedildi.

    Gölyaka ilçesindeki depremin 6,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

    Deprem, İstanbul, Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Edirne, Çankırı, Zonguldak, Sakarya illeri ve ilçelerinde hissedildi.

    Depremin ışığı kaydedildi

    5.9 büyüklüğünde gerçekleşen deprem, Alaplı ilçesindeki bir vatandaşa ait evin bahçesinde ilginç görüntülere neden oldu.

    O anlarda, köpeklerin depremden saniyeler öncesinde sağa sola kaçıştıkları görüldü.

    Deprem sırasında ortaya çıkan ışık huzmesi, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

    İşte o kareler...

    Deprem anında ortaya çıkan ışık Zonguldak'ta kaydedildi VİDEO

    Deprem anında ortaya çıkan ışık Zonguldak ta kaydedildi #1

    Deprem anında ortaya çıkan ışık Zonguldak ta kaydedildi #2


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