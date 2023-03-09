Deprem bölgesi Hatay'da ailesini kaybeden doktor: Ağlaya ağlaya çalıştım Büyük depremden etkilenen Hatay'da yaşayan doktor, sarsıntı sonrasında hastaneye koştu. Depremde ailesini kaybeden doktor ağlaya ağlaya çalıştığını anlattı.

Kahramanmaraş merkezli büyük felaketin üzerinden 1 ay geçti...

Büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, o gece yüzlerce yaralıya hizmet verdi.

Hastanenin Başhekimi ve aynı zamanda depremzede olan Prof. Dr. Onur Koyuncu da büyük felaketten çok kısa bir süre sonra görevinin başına döndü.

Ailesini kaybetti, yaralıları tedavi etti

Annesi ve babasını depremde kaybeden Koyuncu'nun, buna rağmen hiç düşünmeden çalışmaya devam ederek yardıma koşması takdir topladı.

O gece hastanede yaşananları anlatan Başhekim Prof. Dr. Onur Koyuncu şu cümleleri kullandı;

"Tek hastane olarak görevi verdik"

Ben depremden 1 saat sonrasından itibaren bu süreçte hep buradayım. Ben zaten Antakyalıyım, burada aktif görev alan doktorlardanım. Deprem olur almaz çocuklarımı aldım ve buraya geldim. Serüvenimiz o şekilde başladı. Maalesef çok sıkıntılı bir süreçti. Çok ciddi sayıda yaralıyla mücadele ettik. Bildiğiniz gibi, bölgedeki diğer hastanelerin hemen hepsi zarar gördüğü için tek hastane olarak biz bu görevi verdik. İlk 72 saatte yaklaşık 2 bin 500 yaralıya hizmet verdik. Bunun dışında burada çok hızlı transferler gerçekleştirdik. Transferlerde UMKE ekipleri de sağ olsun, bizlere yardımcı oldu. Bu hakikaten çok zorlu bir süreçti.

"Ağlaya ağlaya çalıştım"