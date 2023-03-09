Deprem bölgesi Kırıkhan'da bina yıkıldı, yalnızca balkon bölümü ayakta kaldı Binlerce binanın yerle bir olduğu Hatay'ın, Kırıkhan ilçesinde bir binanın yıkıldığı sadece balkon bölümünün ayakta kaldığı görüldü. O kare depremin büyüklüğünü bir kez daha akıllara getirdi.

Kahramanmaraş felaketinin ardından 1 ay geride kaldı... 6 Şubat tarihinde yaşanan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem 11 ili yerle bir etti. Deprem bölgesinde 46 bini aşkın vatandaşımız can verdi. Geride kalan vatandaşlar yıkık şehirlerde yaşam mücadelesi verirken devlet, tüm imkanını seferber etti. Depremzedeler çadır ve konteyner kentlerde yaşamlarına devam ederken, her türlü yiyecek ve gıda yardımı da sağlanıyor. Depremden en çok etkilenen illerden biri de Hatay... Balkon kısmı ayakta kaldı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü. Yıkılan bir binanın sadece balkon bölümünün ayakta kaldığı görüldü.