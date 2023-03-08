Deprem bölgesi Osmaniye'de 252 konteyner yapıldı Büyük depremle sarsılan Osmaniye'de altyapı çalışmaları tamamlanırken, ilk etapta yapılacak 1370 konteynerden 252'sinin yerleştirildiği belirtildi.

Kahramanmaraş depreminin üzerinden 1 ay geçti...

Depremlerden etkilenen Osmaniye'de, afetzedelerin acil barınma ihtiyacı için yapımına başlanan konteyner kentte çalışmalar sürdürülüyor.

Altyapı çalışmaları tamamlandı

Dereobası köyü ile Fakıuşağı Mahallesi arasında Karaçay Deresi kenarındaki konteyner kent alanında tasfiye işlemlerinin ardından Osmaniye Belediyesi ekiplerince 1700 metre kanalizasyon taşıyıcı şebeke hattı döşenip, 28 muayene bacası yapılarak altyapı çalışmaları tamamlandı.

165 dönüm araziye yapılan ve içinde elektrikli ısıtıcı, termosifon, mutfak ile banyonun yer aldığı konteynerlerin, mevsim koşullarına dayanıklı ve 87 metrekare kullanım alanı bulunacak.

Kanalizasyon ve içme suyu bağlantıları yapılıyor

Tırlarla bölgeye getirilen konteynerlerin, zemin iyileştirme ve altyapı çalışması tamamlanan alanlara yerleştirilip, kanalizasyon ve içme suyu bağlantıları yapılıyor.

Alana ilk etapta yapılacak 1370 konteynerden 252'sinin yerleştirildiği, bu sayının ihtiyaca göre 1906'ya kadar çıkarılabileceği kaydedildi.

Konteyner kentte 7 bine yakın depremzedenin barınacağı; mescit, sosyal alanlar ve çocuk oyun parklarının da yer alacağı belirtildi. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da konteyner kentte inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldı.