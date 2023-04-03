Deprem bölgesinde salgın riski! Adıyaman'da enkazlar ilaçlandı Deprem bölgesi kentte, şehir genelinde bulunan enkazların salgın hastalıklarına ve olumsuz duruma sebep olunmasının önüne geçilmesi adına enkaz kaldırma işlemlerinde çalışmalar hız kazandı.

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 50 günden fazla zaman geçti...

Büyük bir coğrafyayı etkileyen depremler 11 ilde hasara sebep oldu.

Öte yandan yaşanan depremlerde 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Depremlerin ardından binlerce vatandaş enkaz yığınına dönen şehirleri terk etti.

Devlet millet el ele yürütülen çalışmalarda en çok dikkat edilen çalışmalardan biri de hijyen oldu.

Salgın riskine karşılık devlet tüm çalışmalarını seferber etti.

Salgına karşı önlem alınıyor

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, enkazlardan yayılması muhtemel hastalıkların ve diğer olumsuz durumların önüne geçmek için ilaçlama çalışmalarına hız verdi.

Yetkililer, amaçlarının şehir merkezindeki kötü kokuları önlemek ve bu kokuların sebep olabileceği salgın hastalıkların önüne geçmek olduğunu söyledi.

Öte yandan enkazların yanı sıra sulak alanlar ile diğer riskli noktalarda da ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıldığını dile getirdi.