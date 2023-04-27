Deprem bölgesinden dönen sağlık ekibinin aracına tır çarptı

DHA
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde görev yapan, içinde sağlık personellerin olduğu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi’ne (UMKE) ait araca, Batman Çayı Köprüsünde tır arkadan çarptı.
Kazada UMKE aracında bulunan sağlık ekibinden Delal Şen yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis inceleme başlattı
Şen'e ilk müdahalesi ekip arkadaşları tarafından yapılarak, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Şen’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.