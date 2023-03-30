Deprem sonrası cezaevinden firar etti, Muğla’da yakalandı Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kaldığı cezaevinden firar eden Suriyeli şüpheli, yapılan kimlik kontrolünde yakalandı. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaris’in kara yolu ile tek giriş noktası durumundaki Çetibeli’ye kontrol noktası kurdu. Aranan şahıslara yönelik uygulama yapan ekipler, bir aracı durdurdu. Deprem sonrası cezaevinden firar etti Araç içindeki kişinin üzerinden kimlik çıkmadı. Bunun üzerine sorgulama yapan ekipler, şahsın Suriye uyruklu Sultan S. olduğunu tespit etti. Sultan S.’nin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı. Yeniden tutuklandı Deprem firarisi olarak aranan Sultan S.’nin 11 yıl 23 ay 25 gün karara bağlanmış hapis cezası ile yakalama kararı bulunduğu belirlendi. Suriyeli şahıs, tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.