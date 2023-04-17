Deprem sonrası Muğla'ya gelen depremzede kazada can verdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yürekleri yakan bir kaza meydana geldi.
Saat 22.30 sıralarında Ortakent Cumhuriyet Caddesi'nde Turgutreis istikametine giden Orhan Y. (20) yönetimindeki 48 AJM 599 plakalı otomobil, Ortakent Mezarlığı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Seyfettin Özdemir'e (34) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle refüjdeki tabelaya çarpan Özdemir, karşı şeride savrulup metrelerce sürüklendi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 çocuk babası Özdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis ekipleri otomobil sürücüsü Orhan Y.'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.
Depremden kaçıp kazada can verdi
Savcı ve polisin incelemesinin ardından Seyfettin Özdemir'in cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Özdemir'in Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da oturduğu evin hasar görmesi sonucu Bodrum'a geldiği ve 3 gün önce çalışmak üzere oto yıkamacının yanında işe başladığı belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.