Depremde zarar gördü! Hatay'ın 150 milyon dolarlık yatırımı yıkılıyor Antakya ilçesinde 2013 yılında 150 milyon dolar maliyetle inşa edilen ağır hasarlı alışveriş merkezinin yıkımına başlandı. Devasa AVM'nin blok blok yıkılacağı öğrenildi.

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İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasar, Hatay'da meydana geldi.

Özellikle Antakya ilçesi, depremde en fazla yıkımın gerçekleştiği yerlerden birisi oldu.

Asrın felaketinde, Haraparası Mahallesi'nde 2013 yılında 150 milyon dolar maliyetle inşa edilen alışveriş merkezi de ağır hasar aldı.

Enkazın büyük bölümünün kaldırıldığı Antakya'da AVM’nin de yıkımına başlandı.

"Tüm hatıralarımız buradaydı"

Yıkımı gerçekleştirilen AVM’nin geçtiğimiz yıl başında cıvıl cıvıl olduğuna dikkat çeken Efe Arıkoğlu, “Burası kentimizin en yeni yapılan alışveriş merkeziydi. Buranın yıkıldığını gördüğümde içim kötü oldu. Tüm dostluklarımız, hatıralarımız ve arkadaşlıklarımız buradaydı. Çünkü bizim şehrimiz aşırı büyük bir yer değil; bir Saray Caddemiz vardı bir de burası vardı.

Biz daha çok burada sosyalleşiyorduk. Burası gidince çok kötü oldu. İçim burkuldu, tüylerim diken diken oldu. Yılbaşında sürekli bir tane ağaç olurdu, süslenirdi ve buralar cıvıl cıvıl olurdu. Şu an hiçbir şey yok.” dedi.

"Çok acı bir şey, özellikle izlemeye geldik"

Alışveriş yapmak ve gezmek amaçlı geldiği AVM’nin yıkılışını görmenin kendini rahatsız ettiğini belirten Esen Doksöz, "Alışveriş merkezimiz bütün gençlerin takıldığı yerdi. Herkesin merkeziydi, yıkılıyor. Çok acı bir şey, özellikle izlemeye geldik. Bu anı görmek çok kötü. Buraya hem alışverişe hem de oturmaya geliyorduk. Antakya’nın yarısı bu alışveriş merkeziydi.” şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)