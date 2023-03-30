Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta hasarlı binaların yıkımı sürüyor

İHA

Deprem bölgelerinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Afetzedelerin yaraları sarılırken, enkaza dönen şehirlerin de yeniden ayaklanması adına büyük bir mücadele veriliyor.

Bir yandan yıkılan binaların enkazı kaldırılıyor bir yandan da hasarlı binalar tek tek yıkılıyor.

Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta da Merkez ilçedeki Azerbaycan Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı iş merkezinin kontrollü yıkım çalışması drone kamerasıyla görüntülendi.

Çevredeki meraklı vatandaşlar da bina yıkımını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Polis ekipleri, yıkım ve enkaz kaldırma işleminin yapılacağı alanlarda güvenlik önlemi aldı. Bina sakinleri de enkaz kaldırma çalışmalarına refakat etti.

Öte yandan 7,7 büyüklüğündeki depremin merkezi Pazarcık ilçesinde de kontrollü bina yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Kontrollü yıkım çalışmalarının devam ettiğini belirten iş makinası operatörü Fazıl Araz, enkazdan çıkan demirlerin de döküm sahasında ayrıştırıldığını söyledi.

Yıkılan binanın eski tarihlere dayandığını ifade eden Araz, şu ifadeleri kullandı:

Şu anda bulunduğumuz yer eski belediye binası. Kasaplar çarşısı eski sebze halimiz. Buranın tarihi çok eski. Depremde büyük zarar gördü. Enkaz kaldırma işlemi yapıyoruz şu anda. Buradan çıkan demirler dökümler, sahada ayrıştırılıyor. Hiçbir şey ziyan olmuyor. Şu andaki alan yaklaşık 3 bin 500 metrekare. Genelde hepsi de binaydı. Şu ana kadar 125 kamyonu buldu. Daha da 20 kamyon çıkar.