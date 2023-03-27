Depremin vurduğu Adıyaman'da hasarlı cami minaresi kontrollü yıkıldı 6 Şubat'ta yaşanan afetten etkilenen kentte, Çelikhan ilçesinde depremde hasar gören binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 50 gün geçti.

11 ili etkileyen afette, hummalı çalışmalar devam ediyor.

Depremzedeler için çadır ve konteyner kentler kurulurken, bir yandan da afet konutları için temeller atılıyor.

Barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçların giderildiği kentlerde, enkaz kaldırma ve hasarlı bina yıkımı sürüyor.

Büyük yıkım yaşandı

Bu illerden biri de Adıyaman.

Kentte binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş ise enkazlar altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Hasarlı cami yıkıldı

Çelikhan ilçesine bağlı Yeşiltepe Köyü Cami minaresi de hasar gördü. Ağır hasar alan cami minaresi yıkım çalışmaları başlatıldı.

Çalışmalarda alınan tedbirlerin ardından cami minaresi kontrollü bir şekilde yıkıldı.