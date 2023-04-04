Depremin vurduğu Adıyaman'daki hasarlı binalara hırsız dadandı Kentte yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından eşyalarını alamadan evlerini terk eden vatandaşların ardından hırsızlar durumu fırsat bildi. Girdikleri evi talan eden şahıslar, çelik kapıyı kırarak içeri girdi.

İHA

Deprem bölgelerinde hummalı çalışmalar devam ediyor.

11 ilde afetten etkilenen vatandaşlar yapımı tamamlanan konteynerlere yerleştiriliyor.

Bu süreçte bölgelerde enkaz kaldırma işlemleri yapılırken, hasar tespit çalışmaları da hızlıca tamamlandı.

Hasarlı binalar tek tek terk edilmeye başlandı.

Durumu fırsata çeviren hırsızlar ise yine iş başındaydı.

Yıkıcı depremin yaşandığı Adıyaman’da, binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Hırsızlar hasarlı binalara dadandı

Depremden dolayı az, orta ve ağır hasarlı evlerine giremeyen ve evlerindeki eşyalarını alamadan terk etmek zorunda kalan vatandaşların evlerine bu defa hırsızlar girmeye başladı.

Adıyaman merkez Malazgirt Mahallesi 2354 Sokak'ta bulunan Nur Apartmanı’na giren kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar, burada bulunan bir dairenin çelik kapısını parçalayarak içeriye girdi.

Evleri talan ettiler

İçeriye gren şahıs ya da şahıslar, evin içerisini adeta talan etti. Şahıslar, apartman girişinde bulunan kamera kayıt cihazını da alarak parçaladı.

Çelik kapıyı kıran ve daha sonra ev içerisini talan eden şahıs ya da şahısların, parmak izlerini belli etmemesi için camsil kullandıkları da anlaşıldı.

Apartman sakinleri durumu polis ekiplerine bildirerek yardım istedi.