Depremin vurduğu Diyarbakır'da 89 kişiye mezar olan site için rapor hazırlandı Kahramanmaraş merkezli depremlerde 1 bloğunun yıkılması sonucu 89 kişi yaşamını yitiren, 3 bloğu ise kontrollü olarak yıkılan Galeria Sitesi’nin projesinin aykırı olduğu tespit edildi.

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DHA

Türkiye 6 Şubat'ta asrın felaketi ile yüzleşti.

Yurdun güneyindeki 11 kenti yerle bir eden depremler, 50 bini aşkın vatandaşa mezar oldu.

Acı olayda 5 ay geride kalırken bölgede çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Şehirlerin yeniden kalkınması için büyük bir mücadele ortaya koyuluyor.

Öte yandan ihmaller de tek tek araştırılıyor.

414 kişi hayatını kaybetti

Bu kapsamda depremlerden etkilenen illerden Diyarbakır'da 1’i boş, 7 bina yıkıldı, 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında Elazığ Fırat Üniversitesi (FÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü’nden oluşturulan bilirkişi heyeti, yıkılan binalarla ilgili bilirkişi raporu hazırladı.

Ancak savcılık, raporu yetersiz bulunca bu kez de 5 Temmuz’da İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nden kapsamlı bir rapor için bilirkişi heyeti talep etti.

6 kişilik heyet çalışmalara başladı

Savcılığın talebi doğrultusunda üniversiteden 6 kişilik heyet gönderildi. Merkez Bağlar ve Yenişehir ilçelerinde olan binalarla ilgili olarak ekipler alan belirledi.

Yıkılan binaların olduğu alanlara iş makineleri, kamyonlar ve polis ekipleri de sevk edildi. Binaların bulunduğu sokaklar giriş ve çıkışlara kapatıldı. Bilirkişi heyeti, avukat ve savcı eşliğinde alanlarda inceleme yaparak, numuneler aldı.

89 kişiye mezar oldu

Heyet çalışmalarını 15 günde tamamlarken, alınan numuneler ise laboratuvara gönderildi

89 kişinin yaşamını yitirdiği 22 kişinin de yaralandığı Galeria Sitesi’nin savcılığa gönderilecek olan yeni bilirkişi raporu hazırlandı.

"Deprem yönetmeliğindeki konstrüktif koşullara uygun yapılmamıştır"

Raporda şöyle denildi:

Binanın deprem hasarı üzerinde B Blok kaynaklı bir etki olmamıştır. Deprem sırasında Diyar Galeria binasında deprem ivmelerinden kaynaklı oluşacak deprem yüklerini hesaplamada kullanılan sismik katsayı 1975 deprem yönetmeliğinde belirtilen tasarım değerini aşmamıştır. Onaylı tek betonarme proje olan 1995 tarihli proje dikkate alındığında, beton karot numuneleri projedeki beton sınıfını sağlamadığı, betonarme donatılarının projedeki donatını sınıfını sağlamadığı belirlendi. Bina yapımı sırasında betonarme imalatlar TS500 ve 1975 deprem yönetmeliğindeki konstrüktif koşullara uygun yapılmamıştır. Binada kolon kesmeye yönelik herhangi bir tespit bulunmadı. Bodrum kattaki yüzme havuzunun B Blok altında olmaması nedeniyle bu blokun yıkılmasında bir etkisi bulunmamıştır.

"Projelere aykırı olarak inşa edilmiş"

Çöken B Blok'un denetimsizlik nedeniyle yıkıldığı belirtilen raporda, şu ifadelere yer verildi: