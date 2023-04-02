Depremin vurduğu Diyarbakır'da hasarlı caminin yıkımı gerçekleştirildi Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hasarlı olduğu tespit edilen Hacı Ömer Cami kontrollü olarak yıkıldı.

DHA

Türkiye, 6 Şubat'tan bu yana depremin yaralarını sarıyor.

Depremin vurduğu 11 ilde hummalı çalışmalar yürütülüyor. Bir yandan kalıcı konutların temelleri atılırken bir yandan da hasar gören binalar yıkılıyor, enkazlar kaldırılıyor.

Hasarlı bina sayısı çok

Bu illerden biri de Diyarbakır.

Yıkımların ve çok sayıda can kaybının olduğu kentte, 1'i boş 7 bina yıkıldı, çok sayıda bina da hasar gördü.

Cami kontrollü olarak yıkıldı

Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'ndeki Hacı Ömer Camisi'nin minaresi de depremlerde ağır hasar aldı.

Yıkım kararı verilen minare, güvenlik önlemlerinin ardından halat bağlanıp, kontrollü olarak yıkıldı.

O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.