Depremin vurduğu Diyarbakır'da hasarlı evlerinden çıkan çift, binaya Türk bayrağı astı Asrın felaketinden etkilenen ilde ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen evlerinden ayrılan çift, 'devlete emanet' diyerek binaya Türk bayrağı astı. Yıkım anlarını da oturarak izledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar hızlıca sarılmaya başlandı.

11 ilde yaşanan büyük yıkım, binlerce vatandaşı evsiz bıraktı.

Devlet-millet işbirliği ile beslenmeden barınmaya her türlü ihtiyaçlar karşılandı, mağduriyetlerin giderilmesi için planlamalar yapıldı.

Yurdun dört bir yanından gönderilen malzemeler vatandaşlara AFAD koordinesinde ulaştırıldı.

Öte yandan ekipler tarafından ağır hasarlı bina tespitleri hızlandırıldı ve afet konutları için de düğmeye basıldı.

Yıkım sırasında Türk bayrağı dikkat çekti

Asrın felaketinden en çok etkilenen illerden biri de Diyarbakır oldu.

Bağlar ilçesindeki 6 katlı Kaymaz 4 ve Menekşe Apartmanı için ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verildi.

Binanın bir bölümü yıkılırken, 8 Mart’ta bölgede görevli İlçe Emniyet Müdürü Hasan Erhan, çatıda Türk bayrağı olduğunu gördü.

Oturup o anları izlediler

Yıkımın durdurulduğu alana itfaiye aracı getirildi. Ekipler, sepetli itfaiye aracıyla binanın çatısına çıkıp, bayrağı aldı.

İtfaiye eri, Türk bayrağını Hasan Erhan'a teslim etti ve yıkıma tekrar başlandı. Türk bayrağını asanların, binanın 6’ncı katında oturan Kadir ve Helin Çakır çifti olduğu ortaya çıktı.

Çakır ailesi yıkımına devam edilen apartmanının önünde oturup o anları izledi.

"Dışarı çıkarken evdeki çanağa astık"

Kadir Çakır, evlerini devlete teslim ve emanet ettikleri için bayrağı astıklarını belirterek şöyle konuştu: