Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar hızlıca sarılmaya başlandı.
11 ilde yaşanan büyük yıkım, binlerce vatandaşı evsiz bıraktı.
Devlet-millet işbirliği ile beslenmeden barınmaya her türlü ihtiyaçlar karşılandı, mağduriyetlerin giderilmesi için planlamalar yapıldı.
Yurdun dört bir yanından gönderilen malzemeler vatandaşlara AFAD koordinesinde ulaştırıldı.
Öte yandan ekipler tarafından ağır hasarlı bina tespitleri hızlandırıldı ve afet konutları için de düğmeye basıldı.
Yıkım sırasında Türk bayrağı dikkat çekti
Asrın felaketinden en çok etkilenen illerden biri de Diyarbakır oldu.
Bağlar ilçesindeki 6 katlı Kaymaz 4 ve Menekşe Apartmanı için ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verildi.
Binanın bir bölümü yıkılırken, 8 Mart’ta bölgede görevli İlçe Emniyet Müdürü Hasan Erhan, çatıda Türk bayrağı olduğunu gördü.
Oturup o anları izlediler
Yıkımın durdurulduğu alana itfaiye aracı getirildi. Ekipler, sepetli itfaiye aracıyla binanın çatısına çıkıp, bayrağı aldı.
İtfaiye eri, Türk bayrağını Hasan Erhan'a teslim etti ve yıkıma tekrar başlandı. Türk bayrağını asanların, binanın 6’ncı katında oturan Kadir ve Helin Çakır çifti olduğu ortaya çıktı.
Çakır ailesi yıkımına devam edilen apartmanının önünde oturup o anları izledi.
"Dışarı çıkarken evdeki çanağa astık"
Kadir Çakır, evlerini devlete teslim ve emanet ettikleri için bayrağı astıklarını belirterek şöyle konuştu:
Emniyet güçlerine depremden bugüne kadar bize göstermiş oldukları hassasiyetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz dışarı çıkarken evdeki bayrağa ne yapalım diye düşündük ve çanağa astık. Binadan çıkarken de evimiz, eşyamız, her şeyimiz devlete teslimdir, emanettir. Şu an evim yıkılıyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Her yerim diken diken olmuş durumda. Anılarımız ve hatıralarımız gözümüzün önünde gidiyor.
Bundan sonraki süreçte nasıl bir şey olacak bilmiyorum ama biz devletimize inanıyoruz ve güveniyoruz. Biz şu an yurtta kalıyoruz. Orada da her şeyimiz güzel ve bir eksikliğimiz yok. Piyasada kiralık ev arıyoruz ama bulamıyoruz. Bununla ilgili bize yardımcı olunursa seviniriz. Buradan ev sahiplerine sesleniyorum. Lütfen duyarlı olalım. Çocuklarım var bizim yerleşik bir düzene girmemiz gerekiyor. Çünkü gün gelecek biz yurttan çıkacağız.