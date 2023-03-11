Depremin vurduğu Hatay'da 110 yıllık Antakya Lisesi enkaza döndü Kahramanmaraş merkezli depremlerde tüm ailesini kaybeden afetzede, mezun olduğu okulunun yıkıldığını da görünce büyük bir acı yaşadı.

Bugün asrın felaketinde 34'üncü gün.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin hissedildiği 11 ilde, büyük mücadeleler veriliyor.

Sahada hummalı çalışmalar yürütülerek, depremzede ailelerin yaraları sarılıyor.

Çadır ve konteyner kentler kurulurken, bölgede hayatın normale dönmesi için de yurdun dört bir yanından vatandaşlar seferber oldu.

Çalışmaların sürdüğü kentlerde ise ortaya çıkan hikayeler yürekleri dağlıyor.

Gözü yaşlı afetzedeler, kayıplarıyla, karşılaştıkları yıkımlarla büyük bir acı yaşıyor.

110 yıllık okul yıkıldı

Onlardan biri de Hatay'ın Antakya ilçesindeki 110 yıllık Antakya Lisesi.

Daha önce birçok kez restore edilen, afetin yaşandığı güne kadar eğitimin devam ettiği binanın büyük bir bölümü, depremde yıkıldı.

Okulun avlusunda sağlam kalan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büstü ise görenleri duygulandırdı.

"Okulumu böyle görünce içim yanıyor"

2005- 2009 yılları arasında Antakya Lisesi’nde eğitim gördüğünü belirten Cemil Parlak, depremde annesini, babasını, dayısını, yengesini ve kayınvalidesini kaybettiğini söyledi.

Antakya halkı olarak tarif edilemez acılar yaşadıklarını söyleyen Parlak, “Annem de bu liseden 1986’da mezun olmuş. Anılarımız, yaşantılarımız, her şeyimiz mahvoldu. Okulumu böyle görünce içim yanıyor. Okul arkadaşlarımdan da ölenler oldu. Müdür yardımcımızı da depremde kaybettik. Acımız büyük.” dedi.