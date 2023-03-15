Depremin vurduğu Malatya’ya konteynerler trenle taşınıyor Ankara'da trene yüklenen 75 konteyner, Malatya’daki depremzedelere götürülmek için yola çıkarıldığı sırada havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Deprem bölgelerinde çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Yaşanan felaketlerin ardından binlerce vatandaşın evi ağır hasar aldı.

Çadır ve konteyner kentlerin büyük bir kısmı tamamlanırken yeni konteynerler de afet bölgelerine gelmeye devam ediyor.

Afet bölgelerinde vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması adına devlet-millet el ele politika yürütülüyor.

75 konteyner Ankara'da trene yüklendi

AFAD’ın organizasyonuyla 75 konteyner, Ankara'da trene yüklenerek depremin vurduğu illerden Malatya’ya götürülmek için yola çıkarıldı.

Tren Kayseri'ye ulaştı

Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki tren, Kayseri'ye geldi.

Havadan görüntülendi

Kayseri'de mola veren tren bir süre sonra yoluna devam ederken konteyner yüklü tren, havadan drone ile görüntülendi.