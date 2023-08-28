Depremzede kardeşlerden kendilerini kurtaran kahramanlara ziyaret Deprem felaketinde enkaz altında kalan ve Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kurtarılan 8 yaşındaki Kerem Abdullah ve 5 yaşındaki Zehra Antürk kendilerini kurtaran ekibi ziyaret etti.

DHA

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinden sonra ülkece büyük bir seferberlik başladı.

Kurtarma ekipleri bir can daha fazla kurtarmak için gecesini gündüzüne katarak enkazlarda çalıştı.

O sürede binlerce dokunaklı hikaye, kurtarma mucizesi yaşandı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde de enkaz altında kalan 8 yaşındaki Kerem Abdullah ve 5 yaşındaki Zehra Antürk, Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kendilerini kurtaran kahramanlara ziyaret

Kerem Abdullan ve Zehra, babaları Ahmet Antürk ile birlikte Kırıkkala'le gelerek kendilerini kurtaran itfaiye personelini ziyaret etti. Depremzede kardeşler, Kahramanmaraş'tan getirdikleri hediyeleri itfaiye personeline vererek, teşekkür etti.

İtfaiye personeli de depremzede kardeşleri itfaiye aracına bindirilerek, bir süre gezdirdi.

"Çocuklarımı Kırıkkale itfaiyesi sayesinde kurtardık"

Baba Antürk, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, "Depremde annemi ve eşimi kaybettim. Çocuklarım Zehra ve Kerem Abdullah'ı çok şükür kurtardık. Buraya teşekkür etmek için geldik. Çocuklarımı Kırıkkale itfaiyesi sayesinde kurtardık. Başkanımıza da ayrıca teşekkür ederim. Kalktı yanımıza kadar geldi. Bizi ziyaret etti, taziyede bulundu. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.

"Özel günlerde sürekli konuşuyoruz"

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Amiri Abdurrahman Gök ise depremzede ailenin bu ziyaretle kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Ahmet Bey ile depremden sonra da irtibatımızı kesmedik, özel günlerde sürekli konuşuyoruz. Sağ olsun onlar da bizi arayıp soruyorlar. İnşallah başımıza bir daha bu felaketler gelmez. Diyecek söz bulamıyorum.

Çünkü yaşamakla görmek çok farklı. Depremden sonra itfaiye personelimizle 11 vatandaşımızı canlı olarak enkazdan çıkardık. İkisi Kerem Abdullah ve Zehra'ydı. Tabi cenazelerimiz de vardı. Allah onlara rahmet eylesin" diye konuştu.