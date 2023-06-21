Depremzedeleri konteyner vaadiyle dolandıran çeteye operasyon: 5 milyonluk vurgun Aralarında depremzedelerin de olduğu 600 kişiyi konteyner vaadiyle dolandırarak 5 milyon TL vurgun yapan 6 kişi gözaltına alındı.

DHA Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat deprem felaketinden sonra evsiz kalan depremzedeler yine vurguncuların hedefinde... Depremde evi yıkılan Ahmet Kabaandıç, Nevşehir'in Çardak Mahallesi'ndeki akrabalarının yanına yerleşti. Konteyner ev almak isteyen Kabaandıç, 23 Mart'ta internet üzerinden gördüğü ilandaki numarayı aradı. 15 bin TL kapora kaptırdı Konteyner evin fiyatı konusunda anlaşan Kabaandıç, verilen hesaba 15 bin lira kapora yatırdı. Kabaandıç, verdiği adrese konteyner gelmeyince dolandırıldığını anlayıp, polise ihbarda bulundu. Benzer şikayetler ekipleri harekete geçirdi İl Emniyet Müdürlüğü’ne Kabaandıç dışında başka şikayetler de geldi. Bunun üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, konteyner ev satma vadiyle vatandaşları dolandıran kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 6 kişi gözaltına alındı Bu kapsamda, Nevşehir merkezli İstanbul, Kocaeli, İzmir, Denizli ve Antalya’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden E.U.C., Antalya’da lüks otelde tatil yaparken gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. 600 kişiyi 5 milyon dolandırdılar Şüphelilerin, aralarında depremzedelerinde bulunduğu yaklaşık 600 kişiyi toplam 5 milyon TL dolandırdığı tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.