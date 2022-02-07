İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastalığı sonrası helva paylaşımı yapan Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte geçtiğimiz günlerde koronavirüsün Omicron varyantına yakalandıklarını duyurmuştu.

Bunun üzerine siyaset ve sanat camiasından birçok kişi Erdoğan çifti için “geçmiş olsun” temennilerinde bulundu.

NEFRET SÖYLEMİ

Farklı ülkelerin liderleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rahatsızlığı sebebiyle iyi dileklerini iletirken, bazı kişiler adeta nefret kustu.

Onlardan biri eski milli yüzücü Derya Büyükuncu oldu.

“20 TENCERE HELVAYI YAPMAYA BAŞLADIM”

Twitter hesabından helva görseli paylaşan Büyükuncu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Dua bekliyoruz” sözlerine atıfta bulunarak “Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtacağım.” ifadelerini kullandı.

HUKUKİ İŞLEMLER BAŞLADI

Bu paylaşım sonrası Büyükuncu’ya büyük tepki geldi.

İlk olarak Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, bir açıklama yaparak Büyükuncu hakkında gerekli hukuki işlemlerin başlatıldığını belirtti.

“GEREKEN YAPILDI"

Sabah saatlerinde ise Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Gelinen nokta itibari ile gerekenin yapıldığını ve bu anlamdaki çalışmaların da hızlı bir şekilde neticelendirileceğini ifade etmek istiyorum.” açıklamasını yaptı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik resen başlatılan soruşturma kapsamında, Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır.” denildi.