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- DEVA Partisi'nin Esenyurt’taki iftarında kavga çıktı
DEVA Partisi'nin Esenyurt’taki iftarında kavga çıktı
DEVA Partisi'nin düzenlediği iftar programında yemek alma nedeniyle çıkan kavgada su şişeleri ve sandalyeler havada uçuştu. Kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
- 24.04.2022 - 11:15
- Güncelleme : 24.04.2022 - 11:56
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Esenyurt İlçe Başkanlığı, iftar yemeği verdi.
Yenikent Mahallesi’ndeki ilçe başkanlığı binası önünde verilen iftarda ortalık adeta savaş alanına döndü.
Nedeni ise yemek alma tartışması...
Yemek alma tartışması kavgaya dönüştü
İddiaya göre yemeği önce almak isteyenler önce ağız dalaşına girdi, ardından kavgaya tutuştu.
Kavga sırasında su şişeleri ve sandalyeler havada uçuştu.
İHA’da yer alan habere göre kavga, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
DEVA Partisi'nin Esenyurt’taki iftarında kavga çıktı ViDEO