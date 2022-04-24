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    DEVA Partisi'nin Esenyurt’taki iftarında kavga çıktı

    DEVA Partisi'nin düzenlediği iftar programında yemek alma nedeniyle çıkan kavgada su şişeleri ve sandalyeler havada uçuştu. Kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 24.04.2022 - 11:15
    • Güncelleme : 24.04.2022 - 11:56
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    DEVA Partisi'nin Esenyurt’taki iftarında kavga çıktı

    Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi  Esenyurt İlçe Başkanlığı, iftar yemeği verdi.

    Yenikent Mahallesi’ndeki ilçe başkanlığı binası önünde verilen iftarda ortalık adeta savaş alanına döndü.

    Nedeni ise yemek alma tartışması...

    Yemek alma tartışması kavgaya dönüştü

    İddiaya göre yemeği önce almak isteyenler önce ağız dalaşına girdi, ardından kavgaya tutuştu.

    Kavga sırasında su şişeleri ve sandalyeler havada uçuştu.

    İHA’da yer alan habere göre kavga, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

    DEVA Partisi'nin Esenyurt’taki iftarında kavga çıktı ViDEO

    DEVA Partisi nin Esenyurt’taki iftarında kavga çıktı #1


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