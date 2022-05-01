Deve idrarı internetten satışa çıktı: 200 lira

Bazı durumlar için 'şifa' olduğu inanışının olduğu deve idrarının, salça, yağ gibi ürünlerin satıldığı bir web sitesinde litresi 200 liradan satıldığı ortaya çıktı

Kimine göre hurafe kimine göre doğruluğu su götürmez bir gerçek olan bazı inanışlar toplumda sıkça tartışılıyor...

Bunlardan biri de deve idrarının şifa olup olmaması...

Yıllar önce ilahiyatçı Ebubekir Sifil ve Caner Taslaman arasında bir TV'de canlı yayında yaşanan 'şifalıdır' tartışması ile gündeme gelen 'deve sidiği' yeniden gündemde.

200 liraya deve sidiği

İnternetten salça, zeytinyağı gibi ürünlerin satıldığı bir web sitesinde deve idrarı satıldığı ortaya çıktı.

İlanda idrarın piyasa fiyatının 250 lira olduğu kaydedilirken, indirimli şekilde 200 liraya satıldığı aktarıldı.

İdrara ilişkin detaylı açıklamada ise “Aydın deve çiftliğimizde 40 yıldır bir tutkuyla yetiştirdiğimiz develerden elde ettiğimiz idrarı, kargo ücretsiz olarak gönderiyoruz. Develerimizden istek üzerine günlük elde ettiğimiz idrarı sterilize ettikten sonra size ulaştırıyoruz” ifadelerine yer verildi.

İlandan kaldırıldı

Site, durumun sosyal medyaya yansımasının ardından deve idrarını, satışta olan ürünler arasından kaldırdı.