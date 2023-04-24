Devlet Bahçeli: Cumhura başkan olmak Kılıçdaroğlu'nun harcı değil Çankırı'daki mitingde halkla buluşan Devlet Bahçeli, açıklamaları sırasında "Cumhura başkan olmak Kılıçdaroğlu'nun asla harcı değildir. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı PKK'dan geçmiştir." şeklinde konuştu.

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Türkiye, 20 gün sonra sandığa gidiyor.

Siyasi gündem, seçim süreci ve kampanyaları ile yoğun günlerden geçiyor.

Bu kapsamda, MHP Lideri Devlet Bahçeli, Çankırı'da düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar;

Türkiye üzerinde karanlık hesabı olmaya çevrelerin boş durmadığını görüyorum. Hevesleri kursaklarında kalacaktır.



Milletimiz kara propagandalara aldırış etmeyecektir. Devletimiz ve hükümetimiz güçlüdür. Demokrasi celladı, sandık düşmanları meydanı boş zannetmesin. Devlet ve millet dayanışması zirvededir.

"Irak'ın Süleymaniye kenti PKK kontrolüne girmiştir"

Sudan’da bir içi savaş hüküm sürmekte. Depremden sonra bu ülkeye giden vatandaşlar tahliyeyi beklemekte. Fransa’nın başını çektiği bazı ülkeler ABD’de stratejik bağımsızlıklarını kazanmaya çalışmaktadır. Dünyanın önde gelen ekonomileri yaygın sorunlarla boğuşmaktadır. Büyüyen bütçe açıkları, küresel riskleri canlı tutmaktadır. Küresel bankacılık krizi ile borç krizi çok zor olacak siyasi ,sosyal fırtınayı tetikleyebilecektir. Irak'ın Süleymaniye kenti PKK/YPG kontrolüne girmiştir. Rusya ile Ukrayna arasında kanlı çatışma artmaktadır.

"Cumhura başkan olmak Kılıçdaroğlu'nun harcı değildir"

Türkiye yıldız gibi parlamakta ve ayrışmaktadır. Cumhur İttifakı'nın fedakarca mücadelesi ülkemizin elini güçlendirmektedir.



Türkiye kendi gündeminin öznesindedir. Tecrübe dersiniz Cumhur İttifakı’ndadır. Türkiye’nin değerine değer katan Cumhur İttifakı’ndadır. Cumhura baş olmak oyucak değildir. Cumhura başkan olmak Kılıçdaroğlu'nun asla harcı değildir. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı PKK'dan geçmiştir.

"PKK'nın ele başları Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapıyor"

Çankırı gücünü cümle aleme gösteriyorsunuz. Kandil’e yuvalanmış PKK’nın ele başları Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması yapıyor. Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’yi yönetecek ne bilgisi ne kültürü vardır. Soğan diyorlar yapılan köprülere karşı çıkıyorlar. Denize indirilen uçak gemisine kara çalıyorlar. Soğan, patates diyorlar köprü ve yollara karşı çıkıyorlar. CHP’liler ABD’yi nasıl tatmin edeceklerini düşünüyorlar. Zalimlere sinyal yakıyorlar. Zalimlerin tetikçiliğinde medet umuyorlar. Zulmü alkışlıyorlar.

"Kılıçdaroğlu, Dersim'in intikamı için her kötü yola başvurdu"

Türkiye'de iktidar yolu yabancı başkentlerden geçmez. Türkiye’yi yenemezler, yüz yılın en büyük yönetim reformu olan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kötülemeleri başarılı olamayacaktır. İradeniz, irademizdir. Evetleriniz 14 Mayıs’ın zafer müjdesidir.

Bugüne kadar kimsenin etnik kökenine bakılmadı. Kılıçdaroğlu iyice kayış koparmıştır ki nemalanmanın hevesine kapılmıştır. Kılıçdaroğlu etnik mezhep kışkırtıcılığına soyundu. CHP zihniyeti korkaktır. Kılıçdaroğlu‘nun iddiası tepeden tırnağa iftiradır. Ağır bir suçtur. Dersimin intikamı için her türlü kötü yola başvurmuştur. Bizim nezdimizde Sünni ne ise Alevi de odur.

"Alevi ve Kürt kardeşlerimizi ABD'den daha çok seven birisi var o da Devlet Bahçeli"