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    Devlet Bahçeli’nin kuzeni kazada hayatını kaybetti

    Osmaniye’den Şanlıurfa’ya küs olan iki aileyi barıştırmak için yola çıkan ve kazada hayatını kaybeden Ahmet Fettahlıoğlu'nun Devlet Bahçeli'nin kuzeni olduğu öğrenildi.
    • 03.12.2022 - 12:48
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    Devlet Bahçeli’nin kuzeni kazada hayatını kaybetti

    Dün akşam saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu üzerinde kaza yaşandı.

    Adana'dan Şanlıurfa istikametine giden otomobil, önünde seyir halinde olan Orhan Sarı idaresindeki tıra arkadan çarptı.

    Çarpmanın şiddetiyle ortalık adeta savaş alanına döndü.

    2 ölü, 5 yaralı

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri,, araçta bulunan 66 yaşındaki Ahmet Fettahlıoğlu ile 62 yaşındaki Fadime Sevimli'nin olay yerine hayatını kaybettiğini belirledi.

    Öte yandan 2’si ağır toplam 5 kişi de yaralandı.

    Devlet Bahçeli’nin kuzeni kazada hayatını kaybetti #1

    Küs olan aileleri barıştırmak için yola çıktılar

    Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanetelere kaldırıldı.

    Hayatını kaybeden ve yaralıların, Osmaniye’den Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine küs olan iki aileyi barıştırmaya gittikleri belirtildi.

    Devlet Bahçeli’nin kuzeni kazada hayatını kaybetti #2

    Devlet Bahçeli'nin kuzeni olduğu öğrenildi

    Bir diğer ayrıntı da, kazada ölen Ahmet Fettahlıoğlu’nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin amcasının oğlu olduğu ortaya çıktı.

    Fettahlıoğlu’nun geçmiş dönem MHP Hasanbeyli ilçe başkanlığı yaptığı öğrenildi.

    Devlet Bahçeli’nin kuzeni kazada hayatını kaybetti #3

    Otopsi işlemleri tamamlandı

    Kaza sonrası otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Ahmet Fettahlıoğlu ve Fedime Sevimli’nin cenazeleri, tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

    Devlet Bahçeli’nin kuzeni kazada hayatını kaybetti #4

    Soruşturma başlatıldı

    Ahmet Fettahlıoğlu’nun Osmaniye Hasanbeyli’de, Fadime Sevimli’nin ise Düziçi’de defnedileceği öğrenildi.

    İHA'nın aktarımına göre; kaza ile ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

    Devlet Bahçeli’nin kuzeni kazada hayatını kaybetti #5

    Devlet Bahçeli’nin kuzeni kazada hayatını kaybetti #6


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