Devletin gizli bilgilerini temin ettikleri iddiasıyla aranan 6 şüpheli yakalandı

MİT ve emniyetin ortak düzenlediği operasyonda, devletin gizli bilgilerini temin ettikleri iddiasıyla aranan 6 şüpheli İstanbul ve Antalya’da yakalandı.

İstanbul ve Antalya'da; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), silahlı eylem arayışında oldukları ve devletin gizli kalması gereken bilgilerini 'Siyasal veya Askeri Casusluk' amacıyla temin etme faaliyeti yürüten 6 şüpheliyi tespit etti.

Harekete geçen ekipler, Antalya ve İstanbul'un Başakşehir, Sarıyer ve Küçükçekmece ilçelerinde, gece saat 03.00'te eş zamanlı operasyon düzenledi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İstanbul'da 3 Antalya'da 2 adreste yapılan operasyonda, casusluk yaptığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, 1'i susturucu/lazer tertibatı takılı 3 tabanca, bu tabancalara ait şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.