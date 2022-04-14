DİAYDER soruşturmasında 3 sanığa 7 yıl hapis talebi

PKK terör örgütlerince kurulan DİAYDER'in Başkanları Ekrem Baran ile Mehmet Şimşek ve üye Rıza Oğur hakkında yürütülen soruşturmada, sanıkların 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Silahlı terör örgütü PKK/KCK’nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüten DİAYDER'in (Din Âlimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği), bağışlarla topladığı paraların dernek kasasında olmaması ve harcama belgelerinin ibraz edilmemesine ilişkin 3 sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İHA'nın haberine göre; Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar Ekrem Baran, Mehmet Şimşek ve Rıza Oğur’un DİAYDER isimli kurulun başkan ve üyeleri oldukları belirtildi.

İddianame hazırlandı

İddianamede, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği müfettişleri tarafından yapılan denetimde, derneğe ait 2009 yılı evrak kayıt defteri ve işletme hesabı defterinde tutulması gereken kayıtların tutulmaması sebebiyle Dernekler Kanunu’nun ihlal edildiği ve aktarıldı.

Dernek tarafından toplam 129 bin 150 TL gelir elde edilmesine rağmen, bu gelire karşılık toplamda belgesi bulunan toplam 10 bin 700 TL gider kaydı yapıldığı da iddianame aktarıldı.

Suçlamalar kabul edilmedi

Bir sonraki yıla devredilen kasa mevcudu kaydedilen gider toplamının 130 bin 45 TL olduğu ancak belgesi olan giderler düşüldükten sonra kalan 104 bin 376 TL’lik gider kalemine ilişkin geçerli bir harcama belgesinin ibraz edilemediği de iddianamede açıklandı.

Sanıkların iddianamede yer verilen ifadelerinde gider kalemine ilişkin bir sorumlulukları olmadığını belirterek suçlamaları kabul etmedi.

Toplanan paranın nereye harcandığına ulaşılamadı

İddianamede sanıkların yönetici ve sayman oldukları derneğe ait defter ve belgeler incelendiğinde belgelerin eksik olduğu ve bağışlarla toplanan paranın dernek kasasında olmadığı gibi bu paraların nereye harcandığına dair bir belgeye ulaşılamadığı da iddianamede belirtildi.

Sanıklar için 7 yıla kadar hapis talebi

Sanıklar Ekrem Baran, Mehmet Şimşek ve Rıza Oğur’un ‘güveni kötüye kullanma' suçundan 1 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame çerçevesinde önümüzdeki günlerde sanıkların yargılanmalarına başlanacak.