Didem Arslan'ın programında Azeri gelin sinir krizi geçirdi

Kocası ile barışmak isteyen Azeri gelin, ret cevabı alınca sinirlerine hakim olamadı. Kendinden geçen kadının canlı yayında ne söylediği ise tam anlaşılamadı.

27 yaşında 4'üncü evliliğini yapan Azeri Risale, Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında yine hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu.

Kocasını barış için ikna etmeye çalışan Risale, ret yanıtı alınca adeta kendinden geçti.

1 DAKİKALIK SİNİR KRİZİ

Bir anda sinir krizi geçiren Risale’nin söyledikleri pek anlaşılmasa da stüdyoda gerginlik yarattı.

Eliyle sinesine vuran ve eşi Ramazan’a “Bundan sonra gelirsen ben seni kabul etmem” diyen Risale, 1 dakika sonra hiçbir şey olmamış gibi konuşmasına devam etti.

Kocasını barışmaya ikna edemeyince sinir krizi geçirdi VİDEO

“KULAKLARI AKITIYOR”

“Sinirlendim, söyledim bir anlık geçti” diyen Risale, şöyle devam etti:

“Ben o evde baskı altındayım. Eşimin kulakları akıtıyor. Onu da ben mi tedavi ettireyim? Beni tedavi ettirmiyorlar. Allah düşman başına vermesin.”

“SENİ İSTEMİYORUM”

Bunun üzerine sakinliği ile dikkat çeken koca, “Ben seni istemiyorum” dedi.

Risale bu sözler üzerinde de çocuğunu alacağını söyleyerek köşesine çekildi.