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    Didim'de doktora saldıran şahıs adliyeye sevk edildi

    Didim Devlet Hastanesi'ne kontrol için polis ekiplerince getirilen şahıs, acil doktoruna saldırdı. Olayın ardından serbest bırakılan şahsın, tekrar gözaltına alınıp adliyeye sevki gerçekleştirildi.
    • İHA
    • 20.12.2021 - 12:38
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    Didim'de doktora saldıran şahıs adliyeye sevk edildi

    Aydın'ın Didim ilçesindeki Devlet Hastanesi'ne, alkollü olduğu için polis gözetiminde kontrole getirilen Tahir D., Acil Servis Hekimi Dr. Doğancan Kılıç'a kafa atmıştı.

    Aldığı darbe sonucu Dr. Kılıç'ın kaşı patladı. Olayın ardından gözaltına alınan Tahir D. emniyetteki işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmıştı.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Yaşanan olayın görüntülerinin de yayılması üzerine tepki toplayan Tahir D. yeniden gözaltına alındı.

    Emniyette işlemleri tamamlanan saldırgan, adliyeye sevk edildi.

    Aydın'da doktora saldırı anı VİDEO

    Didim de doktora saldıran şahıs adliyeye sevk edildi #1

    Didim de doktora saldıran şahıs adliyeye sevk edildi #2

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