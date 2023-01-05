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Dilenmesi için il dışından Düzce’ye getirilen engelli yakalandı

Dilenmesi için il dışından Düzce’ye getirilen engelli yakalandı

Dilenmesi için il dışından Düzce’ye getirilen engelli, yakalanarak zabıta merkezine götürüldü. Hem dilenciye hem de onu getiren kişiye para cezası uygulandı.