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    Dilenmesi için il dışından Düzce’ye getirilen engelli yakalandı

    Dilenmesi için il dışından Düzce’ye getirilen engelli, yakalanarak zabıta merkezine götürüldü. Hem dilenciye hem de onu getiren kişiye para cezası uygulandı.
    • 05.01.2023 - 17:52
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 17:57
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    Dilenmesi için il dışından Düzce’ye getirilen engelli yakalandı

    Düzce’nin İstanbul Caddesi'nde denetim gerçekleştiren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, H.N'nin yürüme engelini kullanıp vatandaşlardan para talebinde bulunduğunu tespit etti.

    Bir süre dilenen şahsı takip eden ekipler, polis eşliğinde dilenciyi yakaladı.

    Dilenmesi için Düzce’ye getirdi

    İfade doğrultusunda dilenciyi Düzce'ye getiren H.A'nın yakalanması için çalışma başlatan ekipler, söz konusu kişiyi caddede yakaladı.

    AA’nın haberine göre işlemlerin ardından zabıta merkezine getirilen 2 kişinin üzerindeki 530 liraya el konuldu.

    Şahıslara idari para cezası uygulandı.

    Dilenmesi için il dışından Düzce’ye getirilen engelli yakalandı #1

    Dilenmesi için il dışından Düzce’ye getirilen engelli yakalandı #2


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