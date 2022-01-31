Dipsiz Göl’de buz sarkıtları oluştu

Doğanşar ilçesindeki Dipsiz Göl Şelalesi’nde soğuk hava nedeniyle oluşan buz sarkıtları, eşsiz manzara oluşturdu.

Sivas'a 82, Doğanşar'a 16 kilometre uzaklıkta bulunan, yaklaşık 50 metreden dökülen Dipsiz Göl Şelalesi'nde soğuk hava nedeniyle buz sarkıtları oluştu.

Sarkıtların uzunlukları yaklaşık 15 metreyi buldu.

KAR KALINLIĞI 1 METRE

Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı şelalenin çevresinde kar kalınlığı da yer yer 1 metreye ulaştı. Şelaleyi turizme kazandırmak için önceki yıllarda "Dipsiz Göl ve Dipsiz Göl Şelalesi Mesire Alanı Projesi" hazırlanmış, proje kapsamında şelalenin üzerine 60 metre yüksekliğinde asma köprü yapılması planlanmıştı.

Şelalenin zeminine proje kapsamında yapılan yaklaşık 100 metre uzunluğundaki demir merdivenlerle ulaşılıyor.