Diyabakır'da iş kazası: Forkliftin altında can verdi

DHA
Diyarbakır'da korkunç bir kaza yaşandı.
Bismil ilçesinde yaşanan olayda, özel bir firmada çalışan Hasan Altuğ (24), bir tırın içerisindeki seramik karoları indirdiği sırada kullandığı forklift devrildi.
Forkliftin altında kaldı, hayatını kaybetti
Altuğ forkliftin altında kalırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kontrolünde, Altuğ’un hayatını kaybettiği belirlendi.
Altuğ’un cansız bedeni, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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