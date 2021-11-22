Euro
12.6549
-0.42%
Dolar
11.2188
-0.29%
Altın
663.38
-0.73%
Borsa
1.754
0.93%
Bitcoin
645.714
-2.90%
BTXN Coin
20.49
2.60%
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Başak Cengiz'in ailesine ziyaret

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'da Can Göktuğ Boz (27) tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in (28) Ankara'daki ailesine, taziye ziyaretinde bulundu.
    • DHA
    • 22.11.2021 - 14:26
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 15:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Başak Cengiz'in ailesine ziyaret

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, eşi Seher Erbaş ile birlikte Başak Cengiz'in ailesini, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki evinde ziyaret etti.

    "MİLLET OLARAK ÇOK ÜZÜLDÜK"

    Ali Erbaş, Başak Cengiz'in annesi Beyhan ile babası Avni Cengiz'e başsağlığı dileğinde bulunarak, "Mekanı cennet olsun inşallah. Çok acı bir olay, çok üzüldük. Üzüntünüzü paylaşmak için buradayız. Cenab-ı Hak sabırlar ihsan eylesin. Sadece biz değil, millet olarak çok üzüldük. Cenab-ı Hak, hiç kimseye bir daha böyle bir acı yaşatmasın." dedi.

    KUR'AN-I KERİM OKUNDU, DUALAR EDİLDİ

    Ardından Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

    Başkan Erbaş, ziyarette ayrıca aileye Kur’an-ı Kerim hediye etti.

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tan Başak Cengiz in ailesine ziyaret #1

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tan Başak Cengiz in ailesine ziyaret #2

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tan Başak Cengiz in ailesine ziyaret #3

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tan Başak Cengiz in ailesine ziyaret #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir