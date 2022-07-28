Diyarbakır'da kibritle oynarken 3 yaşındaki arkadaşını yaktı

Kibritli oyun oynayan çocuk, 3 yaşındaki M.S.'nin kıyafetlerini yakınca M.S., yanarak ağır yaralandı. M.S.'nin tedavisi devam ederken polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 3 yaşındaki M.S., arkadaşıyla birlikte oyun oynarken başına talihsiz bir olay geldi.

M.S.'nin arkadaşı, 3 yaşındaki çocuğun kıyafetlerini kibritle oynadığı sırada tutuşturdu.

Bir anda alevler için kalan M.S. için çocuklar, bağırarak yardım istedi.

Yanan çocuk hastaneye kaldırıldı

Evden çıkan yakınlarının müdahale ettiği M.S.'nin kıyafeti, söndürüldü.

İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlçe devlet hastanesine kaldırılan M.S., buradaki ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

V ücudunun yüzde 60'ı yandı

Vücudunun yüzde 60'ında yanık oluşan M.S., ameliyata alındı. M.S.'nin tedavisi devam ediyor.

DHA'nın haberine göre; polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.





