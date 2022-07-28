Petrol
102.88
1.19%
Euro
18.2956
0.12%
Dolar
17.8678
-0.06%
Altın
998.35
0.11%
Borsa
2543
-0.03%
Bitcoin
423.915
7.91%
BTXN Coin
10.00
-10.31%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Diyarbakır'da kibritle oynarken 3 yaşındaki arkadaşını yaktı

    Kibritli oyun oynayan çocuk, 3 yaşındaki M.S.'nin kıyafetlerini yakınca M.S., yanarak ağır yaralandı. M.S.'nin tedavisi devam ederken polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.
    • 28.07.2022 - 15:43
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 15:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Diyarbakır'da kibritle oynarken 3 yaşındaki arkadaşını yaktı

    Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 3 yaşındaki M.S., arkadaşıyla birlikte oyun oynarken başına talihsiz bir olay geldi.

    M.S.'nin arkadaşı, 3 yaşındaki çocuğun kıyafetlerini kibritle oynadığı sırada tutuşturdu.

    Bir anda alevler için kalan M.S. için çocuklar, bağırarak yardım istedi.

    Yanan çocuk hastaneye kaldırıldı

    Evden çıkan yakınlarının müdahale ettiği M.S.'nin kıyafeti, söndürüldü.

    İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlçe devlet hastanesine kaldırılan M.S., buradaki ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

    Vücudunun yüzde 60'ı yandı

    Vücudunun yüzde 60'ında yanık oluşan M.S., ameliyata alındı. M.S.'nin tedavisi devam ediyor.

    DHA'nın haberine göre; polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

    Diyarbakır da kibritle oynarken 3 yaşındaki arkadaşını yaktı #1

    Diyarbakır da kibritle oynarken 3 yaşındaki arkadaşını yaktı #2


    İlginizi Çekebilir

    Kayseri'de 150 bin liralık kablo çalan hırsız, polisten kaçamadı
    İç Haber

    Kayseri'de 150 bin liralık kablo çalan hırsız, polisten kaçamadı

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Kimlik ile Türkiye'ye giriş yapabilen ülkeler
    Yaşam

    Kimlik ile Türkiye'ye giriş yapabilen ülkeler

    Görüş Bildir