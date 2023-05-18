Diyarbakır Adliyesi'nde hakime saldırı: Tutuklananların sayısı arttı Uyuşturucudan verilen 8 yıllık cezaya tepki gösteren sanık ile yakınlarının, hakime yönelik saldırısında tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

DHA

Dün Diyarbakır Adliyesi karıştı.

Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuksuz yargılanan M.N.Ç. (28), 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Karara itiraz eden M.N.Ç., duruşmanın görüldüğü zemin kattaki salondan koridora çıkıp, yakınlarına seslendi.

Hakime saldırdılar

M.N.Ç., akrabası H.Ç. (56) adlı kadın ve Ö.F.Ç. (36), bu sırada koridora çıkan hakime saldırdı.

Hakim, koruma polisleri ve çevredekilerin araya girmesi ile kurtuldu.

Şüpheliler yakalanırken, hakim şikayetçi oldu.

4'ü tutuklandı

Savcılığa çıkarılan H.Ç. adlı kadın, Ö.F.Ç. ve M.N.Ç. tutuklanırken, daha sonra yakalanan H.Ç. de bugün adliyeye sevk edildi.

H.Ç. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.