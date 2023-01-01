Petrol
86
3.04%
Euro
20.0236
0.18%
Dolar
18.7015
-0.02%
Altın
1.096
0.45%
Borsa
5509
0.00%
Bitcoin
315.798
0.07%
BTXN Coin
6.18
4.56%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Diyarbakır anneleri, 2023'ün ilk gününde evlatları için nöbet tuttu

    Çocuklarının geri gelmesini isteyen aileler, "Evlatlarımıza kavuşmadan buradan gitmeyeceğiz" dedi.
    • 01.01.2023 - 14:30
    • Güncelleme : 01.01.2023 - 14:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Diyarbakır anneleri, 2023'ün ilk gününde evlatları için nöbet tuttu

    Diyarbakır annelerinin oturma eylemi yeni yılda da devam ediyor.

    Anneler, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşabilmek için HDP il binası önünde oturma eylemi yapıyor.

    Çocuklarının kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan anneler, eylemlerine 3 Eylül 2019'da başladı. Eylem, 1217'nci gününde devam etti.

    Oğlu için Şemdinli'den geldi

    8 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek, oturma eylemi yapan anne Necibe Çiftçi, büyük oğlu, 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de terör örgütü PKK mensuplarınca köyden kaçırılarak katledildiğini belirtti.

    "Hep birlikte evlatlarımıza kavuşacağız"

    İki evladının da acısını yaşadığını dile getiren Çiftçi, "Yeni bir yıla, 2023'e girdik. Allah'ın izni, devletimizin gücüyle bütün anneler ve babalar evlatlarına kavuşacak.

    Hep birlikte evlatlarımıza kavuşacağız. Evlatlarımızı alıp gideceğiz. Evlatlarımıza kavuşmadan buradan gitmeyeceğiz." dedi.

    Diyarbakır anneleri, 2023 ün ilk gününde evlatları için nöbet tuttu #1

    "Çocuklarımız gelene kadar burada kalacağız"

    Çiftçi, oğlu Rojhat'a güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu. 8 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kızı Nupeldan için eylemini sürdüren baba Ali Şahin de kızına kavuşmak istediğini belirtti.

    AA'nın haberine göre, kızının güvenlik güçlerine teslim olmasını istediğini dile getiren Şahin, "2023 yılına girdik. Çocuklarımız gelene kadar burada kalacağız. İnşallah teslim olurlar ve bütün çocuklar gelir." ifadelerini kullandı.

    Diyarbakır anneleri, 2023 ün ilk gününde evlatları için nöbet tuttu #2

    Diyarbakır anneleri, 2023 ün ilk gününde evlatları için nöbet tuttu #3

    Diyarbakır anneleri, 2023 ün ilk gününde evlatları için nöbet tuttu #4

    Diyarbakır anneleri, 2023 ün ilk gününde evlatları için nöbet tuttu #5

    Diyarbakır anneleri, 2023 ün ilk gününde evlatları için nöbet tuttu #6


    Türk Telekom CEO’su Ümit Önal: Türkiye Yüzyılı'na fiber altyapıyla giriyoruz
    Gündem

    Türk Telekom CEO’su Ümit Önal: Türkiye Yüzyılı'na fiber altyapıyla giriyoruz

    Türkiye'de 2022'nin en büyük spor olayları
    Kralspor

    Türkiye'de 2022'nin en büyük spor olayları

    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi
    Advertorial

    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi

    Görüş Bildir