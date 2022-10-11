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    Diyarbakır annelerinden kız çocuklarına çağrı

    Evlat nöbetini bin 136 gündür sürdüren aileler, Dünya Kız Çocukları Günü'nde de bekleyişlerini sürdürdü. Gözü yaşlı anne, "Kızların elinden kalemleri aldılar, silah vererek ölüme gönderdiler." dedi.
    • 11.10.2022 - 17:44
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    Diyarbakır annelerinden kız çocuklarına çağrı

    Bugün Dünya Kız Çocukları Günü...

    Birçok ebeveyn sosyal medya hesaplarından kız çocuklarının fotoğraflarını paylaşarak sevgilerini dile getirirken, Diyarbakırlı anneler yıllardır bu günü kutlayamıyor.

    Bin 136 gündür devam ediyor

    Evlatlarının, terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, 3 Eylül 2019'da 'evlat nöbeti' başlattı.

    Farklı kentlerden gelen aileler, eylemlerini bin 136 gündür kararlılıkla sürdürüyor.

    Diyarbakır annelerinden kız çocuklarına çağrı #1

    Evlatlarına seslendiler

    Her gün bir araya gelerek büyük umutlarla çocuklarına seslenen aileler, bugün ise buruk bir şekilde evlatlarına çağrıda bulundular.

    AA'nın aktarımına göre; İstanbul'dan 9 yıl önce 17 yaşında dağa götürülen kızı Ceylan için oturma eylemi yapan anne Türkan Mutlu, her annenin hayalinin kızını gelinlik içerisinde görmek olduğunu dile getirdi.

    Diyarbakır annelerinden kız çocuklarına çağrı #2

    "Kızların elinden kalemleri aldılar silah verdiler"

    Mutlu,"Dağdaki kız çocukları için insan hakları nerededir? Kız çocukları dağda, mağaralarda ölüyor, her şekilde mağdur oluyor. Anne olarak hakkım olan kızımı istiyorum. 9 yıl oldu evladıma hasretim. HDP'li milletvekillerinin kız çocukları nerede? Anne olarak, kızımla hayalim vardı. Ceylan'ım okuyup öğretmen ve ülkesine faydalı olacaktı. Annesine hayırlı evlat olacaktı. Kızların elinden kalemleri aldılar, silah vererek ölüme gönderdiler. Hangi hakla mecliste insan ve kadın haklarından konuşuyorlar?" dedi.

    "Kızımı götürüp mağaraya attılar"

    Kızı Gülcan'a kavuşma ümidiyle eylem yapan baba Necmettin Biçer ise 7 yıldır Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutlayamadıklarını aktardı.

    Kızının 7 yıldır terör örgütü PKK'nın elinde olduğunu ifade eden Biçer, "Baba olarak burada feryat ediyorum. Sözde çocuk, kadın savunucusu HDP, kadın ve kız haklarından bahsediyor. HDP önünde eylem yapan babanın derdi ve davası ne olacak? Kızımı götürüp mağaraya attılar. 'Ya öl ya da öldür.' diyorlar. Bir kadın İran'da öldü. Selahattin Demirtaş, saçını kazıttı. Peki benim kızım için ne söylüyorlar? HDP'lilere buradan seslenmek istiyorum. Bizim kızlarımızı nasıl götürdünüz, dağa ve mağaraya attınız? Sonuna kadar eylemi sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

    Diyarbakır annelerinden kız çocuklarına çağrı #3

    Diyarbakır annelerinden kız çocuklarına çağrı #4


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