Diyarbakır annelerinin eylemi bin 496'nci gününde! 'PKK ve HDP'ye çocuğumu yem etmeyeceğim' 10 yıl önce dağa kaçırılan oğlu için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan gözü yaşlı anne evladına, "Oğlum devletimiz, güvenlik güçlerimiz var. Kaçın gelin. Güçlü devletimiz var" sözleriyle seslendi.

AA

Yurdun birçok ilinde terör örgütü PKK'ya yönelik tepkiler sürüyor.

Evlatları dağa kaçırılan anneler, hemen her gün HDP il binası önünde seslerini yükseltiyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi bin 496'ncı gününde devam ediyor.

Bu süreçte 46 anne evladına sesini duyurmayı başardı. Yaşanan kavuşmalar, tüm annelere umut oldu.

"Güçlü devletimiz var"

Oğlu Eren için eylem yapan anne Fadime Aksu, sonuna kadar bu mücadeleyi sürdüreceğini söyledi.

Oğlunun hasretinden hastalandığını ve onu çok özlediğini ifade eden Aksu, şöyle konuştu:

"10 yıldır yavrumdan haber alamıyorum. Oğlum beni duyuyorsan, görüyorsan dön, gel. Sizi zorluklarla büyüttüm. Yılmadan burada kalacağım ve çocuğumu almadan da gitmeyeceğim. PKK ve HDP'ye çocuğumu yem etmeyeceğim. Oğlum devletimiz, güvenlik güçlerimiz var. Kaçın gelin. Güçlü devletimiz var."

"Senin hayatını, her şeyini mahvettiler"

Oğlu Ramazan için eylemde yer alan anne Mevlüde Üçdağ ise evladının 2015 yılında HDP tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını belirtti.

Evladından haber alamadığını anlatan Üçdağ, "Oğlumu çok özledim, onsuz geçen günler, geceler beni kahrediyor. Oğlumun dağda olmasını istemiyorum. Artık 'yeter' diyorum. Sonuna kadar eylemi sürdüreceğim. Oğlum artık gel dayanamıyorum. Senin hayatını, her şeyini mahvettiler. Gel güvenlik güçlerine teslim ol." dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)