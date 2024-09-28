DHA
Sur ilçesi tarihi On Gözlü Köprü mevkisinde meydana gelen kazada, Hazro Belediye Başkanı Fuat Mehmetoğlu'nun kardeşi Şehmuz Mehmetoğlu kullandığı motosikletin kontrolünü kaybederek şarampole yuvarlandı.
Mehmetoğlu'nun ağır yaralandığı kazada, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
AĞIR YARALANDI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmetoğlu, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne, buradan da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, Mehmetoğlu'nun durumunun ağır olduğu açıklanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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