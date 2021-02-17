Diyarbakır, Bingöl ve Elazığ’da MOBESE’ye yansıyan kazalar

Hem Diyarbakır hem de Bingöl’de meydana gelen kazalarda yayaların ölümle burun buruna geldiği anlar görüntülere yansırken, kazaların çoğunun dikkatsizlik ve hız sonucu meydana geldiği belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Diyarbakır, Elazığ ve Bingöl’de yılın ilk ayında yaşanan trafik kazalarına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Diyarbakır'daki birinci kazada, kontrolden çıkan otomobil yol ortasındaki refüje çıkıp sinyalizasyon direğine çarptı.

Bu sırada karşıya geçmek için bekleyen bir yayanın, aracın altında kalmaktan birkaç adımla kurtulduğu görüldü.

DİKKATSİZLİK VE HIZ KAZALARA SEBEP OLDU

İkinci kazada ise sağ yoldan yola çıkan bir otomobil, sol taraftan gelen bir başka otomobil çarpması ile yoldan çıkarak durdu.

En son yaşanan kazada ise kırmızı ışıkta bekleyen ticari taksiye arkadan gelen bir otomobilin çarpmasıyla diğer arkadan gelenlerinde kazaya karışmasıyla birlikte zincirleme kaza yaşandığı görüldü.

Diyarbakır’da karşıya geçmeye çalışan yaya saniye farkıyla ölümden kurtuldu İZLE

KADIN SON ANDA KURTULDU

Bingöl’de meydana gelen ve kameraya yansıyan kazaların ilkinde, hızla kavşaktan dönen bir araca çarpmak istemeyen hafif ticari aracın sürücüsü, direksiyonu çevirerek yoldan çıktı.

Bu sırada yol kenarında bekleyen kadın, iki aracın ortasında kalarak kazadan şans eseri kurtuldu. Hafif ticari araç ise tabelaya çarparak takla attı.

İkinci kazada ise kamyonetin dubaya çarpıp yola düşürmesi nedeniyle karşı istikametten gelen hafif ticari araç sürücüsü durmak zorunda kaldı.

Bindöl'de yol kenarındaki kadın kazadan son anda kurtuldu İZLE

KAVŞAKTA OTOMOBİLE ÇARPTI

Sürücü dubayı almaya indiğinde arkadan hızla gele bir otomobil ise hafif ticari araca arkadan çarpıp karşı şeride geçti.

Peş peşe meydana gelen diğer kazalarda ise sürücülerin dikkatsiz hareketleri gözler önüne serildi.

Elazığ’daki kazada ise ışık ihlali yapılması sonucu bir otomobilin, kavşakta diğer otomobile çarpma anı yer aldı.