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Diyarbakır Dicle Nehri'nde binlerce balık telef oldu
Diyarbakır Dicle Nehri'nde binlerce balık kıyıya vurdu. Ölü balık sayısının artması endişeye neden oldu.
- DHA
- 22.04.2021 - 17:32
- Güncelleme : 22.04.2021 - 17:41
Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi'nden geçen Dicle Nehri'nde binlerce balık telef olarak kıyıya vurdu.
MAHALLELİ ENDİŞELİ
Ölen balık sayısının artması Sarılar Mahallesi'nde yaşayanların endişelenmesine neden oldu. Mahalleli, yetkililerden balık ölümlerinin incelenmesini istedi.
Diyarbakır Dicle Nehri'nde binlerce balık telef oldu VİDEO