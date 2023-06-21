Diyarbakır Havalimanı otoparkında ambalajı üzerinde sıfır araç stoku Stokçuluğa yönelik mücadele devam ederken Diyarbakır Havalimanı otoparkında, eksi 1’inci katta plakasız ve ambalajları üzerinde onlarca sıfır otomobil görüntülendi.

DHA

Türkiye genelinde fırsatçılık yaparak hem fiyatları artıran hem de piyasayı manipüle eden stokçular son dönemde büyük tepki çekiyor.

Bu stok olaylarının bir yenisi daha Diyarbakır'da ortaya çıkartıldı.

Diyarbakır Havalimanı otoparkında park halinde onlarca sıfır, plakasız otomobil bulundu.

Ne zaman ve kim tarafından bırakıldığı bilinmeyen otomobillerin stokçular tarafından konulduğu iddia edildi.

Uzmanların yorumu: Stokçuların işi

Konunun uzmanları, sıfır araçların tescil işini normalde satın alınan bayinin yaptığını, eğer onlara yaptırılmak istenmiyorsa bayiden alınan evrakla notere gidilip alınan plakanın şoförler odasından bastırıldığını ifade ederek, araçların büyük ihtimalle ‘stokçuluk’ için otoparka konulduğunu söyledi.

Otopark yetkilisi inkar etti

Konuyla ilgili ulaşılan otopark yetkilisi ise ilk önce otoparkta plakasız ve ambalajları üzerinde otomobil olmadığını söyledi.

"Kiralama şirketine ait"

Ardından otoparktaki otomobillerin fotoğraf ve görüntülerinin olduğunun belirtilmesi üzerine yetkili bu kez, araçların kiralama şirketlerine ait olduğunu ve plakaları takıldıktan sonra kiraya verildiğini söyledi.