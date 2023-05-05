Diyarbakır merkezli 23 ilde terör örgütü DEAŞ operasyonu Diyarbakır merkezli 23 ilde, yeni bir yapılanma içerisinde olduğu tespit edilen terör örgütü DEAŞ’a yönelik polisin MİT Başkanlığı ile ortaklaşa düzenlediği operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda otomatik av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

DHA

DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek, mensuplarının yakalanmasına yönelik Türk polisi harekete geçti...

Bu kapsamda Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından MİT Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile ortaklaşa çalışma yapıldı.

Yeni bir yapılanma

Çalışmada, DEAŞ terör örgütünün, 'kitapevi' adı altında yeni bir yapılanma içerisinde olduğu ve bu yapılanmanın örgütün Suriye’nin Şam vilayetine bağlı olarak Gürcistan, Azerbaycan, Mali, Sudan, Cezayir ve Libya’da faaliyet gösterdiği belirlendi.

Örgütün, Türkiye'de taban kazanmak için propaganda çalışmaları yaptığı ve sonrasında cihat grubu oluşturdukları, silahlı, askeri eğitimlerini de Gürcistan’da aldıkları tespit edildi.

23 ilde eş zamanlı operasyon

Yapılan tespitte silahlı eğitim alanların, çatışma bölgelerine gönderilerek faaliyette bulundukları, Suriye'de ve Gürcistan’da bulunan örgüt mensuplarına aktarılmak üzere finans desteği sağladıkları yönünde bilgiler elde edildi.

92 şüpheli hakkında soruşturma başlatılarak gözaltı kararı verildi.

Diyarbakır merkezli 23 ilde kitapevinin temsilciliklerinde arama yapılmasına yönelik 123 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

74'ü gözaltına alındı

Operasyonda 74 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Polis, çok sayıda pompalı otomatik av tüfeği, tabanca ve fişek ile örgütsel içerikli belge ele geçirdi.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon sürüyor.

"Kahraman polisimize tebrikler"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, başarılı geçen operasyona yönelik bir paylaşım yaptı.

Bakan Soylu, “Türk polisi yakalar… DEAŞ terör örgütüne yönelik Diyarbakır merkezli 23 ilde gerçekleştirilen operasyonda; ülkemizde yapılanma arayışında olan MAMOSTE EL KÜRDİ kod adlı Osman Akın'ın da aralarında bulunduğu 74 kişi gözaltına alındı. Aynı yapılanmanın Ankara’da faaliyet gösteren grubuna yönelik operasyonda da 22 kişi gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığımıza ve kahraman polislerimize tebrikler.” dedi.